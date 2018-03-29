МВД: в Иркутске стало меньше краж

В полиции Иркутска подвели итоги работы за прошлый год. Выяснилось, что в городе снизился уровень преступности, в том числе в районах, где обстановка долго была неблагополучная.

Как рассказал на депутатских слушаниях начальник полиции МУ МВД «Иркутское», полковник полиции Андрей Жбанов, краж стало меньше на 637 случаев по сравнению с 2016 годом.

В течение прошлого года задержали 19 человек, которые состояли в пяти бандах автоугонщиков-вымогателей. Горожанам вернули 261 украденную машину.

Кроме того, стали активнее раскрывать мошенничества в интернете и по телефону — в суд направили 70 уголовных дел. Также сотрудники полиции продолжают задерживать наркодилеров и пресекать незаконную продажу алкоголя.