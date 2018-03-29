МВД: в Иркутске стало меньше краж
В целом по городу снизился уровень преступности.
В целом по городу снизился уровень преступности.
В полиции Иркутска подвели итоги работы за прошлый год. Выяснилось, что в городе снизился уровень преступности, в том числе в районах, где обстановка долго была неблагополучная.
Как рассказал на депутатских слушаниях начальник полиции МУ МВД «Иркутское», полковник полиции Андрей Жбанов, краж стало меньше на 637 случаев по сравнению с 2016 годом.
Кроме того, стали активнее раскрывать мошенничества в интернете и по телефону — в суд направили 70 уголовных дел. Также сотрудники полиции продолжают задерживать наркодилеров и пресекать незаконную продажу алкоголя.
Отмечено, что жители Иркутска взаимодействуют со стражами порядка, и это тоже помогает снизить уровень преступности.
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