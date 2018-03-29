Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Россия воспользовалась украинскими ракетами – СМИ
Путин дал Собчак обещание – СМИ
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
06:03 (мск), источник: Комсомольская правда

МВД: в Иркутске стало меньше краж

В целом по городу снизился уровень преступности.

В полиции Иркутска подвели итоги работы за прошлый год. Выяснилось, что в городе снизился уровень преступности, в том числе в районах, где обстановка долго была неблагополучная.

Как рассказал на депутатских слушаниях начальник полиции МУ МВД «Иркутское», полковник полиции Андрей Жбанов, краж стало меньше на 637 случаев по сравнению с 2016 годом.

В течение прошлого года задержали 19 человек, которые состояли в пяти бандах автоугонщиков-вымогателей. Горожанам вернули 261 украденную машину.

Кроме того, стали активнее раскрывать мошенничества в интернете и по телефону — в суд направили 70 уголовных дел. Также сотрудники полиции продолжают задерживать наркодилеров и пресекать незаконную продажу алкоголя.

Отмечено, что жители Иркутска взаимодействуют со стражами порядка, и это тоже помогает снизить уровень преступности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Скрипаль был отравлен у себя дома
Временный рост капитализации «Лукойла»
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь