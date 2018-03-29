Пьяный водитель автобуса возил пассажиров в Хабаровском крае
Полицейские проверили 920 автобусов и выявили почти 350 нарушений.
Полицейские проверили 920 автобусов и выявили почти 350 нарушений.
В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов подвели итоги профилактической операции «Автобус», которая проводилась с 20 по 25 марта. Они проверили 920 автобусов, выявив 348 нарушений. К административной ответственности привлекли 18 должностных и пять юридических лиц.
— Самым серьезным нарушением было — управление автобусом в состоянии опьянения. Зафиксировали один такой случай. Также проверка показа 38 фактов технической неисправности транспортного средства. У 23 водителей не было полиса ОСАГО на транспорт. А один из водителей попался с подозрительными документами, выявлен один факт с признаками подделки водительского удостоверения, — сообщили в
Помимо этого правоохранители остановили один автобус, который заподозрили в изменении заводской идентификационной маркировки. Его перегнали на парковку на ответственное хранение. Если подозрения подтвердятся его снимут с регистрации.
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