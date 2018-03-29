Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном

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45-летнюю Ольгу Федину, погибшую при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, похоронят в поселке Подгорный. Там женщина родилась и выросла. Об этом журналистам рассказали в мэрии Железногорска.

Тело погибшей транспортируют в ближайшее время. Похоронить Ольгу Федину именно в Подгорном решили ее родители.

«Сейчас решаем вопрос о захоронении, месте на кладбище», — сказали в мэрии.

По официальным данным, погибшая долгое время жила в Новосибирске. Там она работала экономистом. У Ольги Фединой остались 18-летняя дочь, супруг и пожилые родители.