Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном
Ее доставят в поселок в ближайшие дни.
Ее доставят в поселок в ближайшие дни.
45-летнюю Ольгу Федину, погибшую при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, похоронят в поселке Подгорный. Там женщина родилась и выросла. Об этом журналистам рассказали в мэрии Железногорска.
Тело погибшей транспортируют в ближайшее время. Похоронить Ольгу Федину именно в Подгорном решили ее родители.
«Сейчас решаем вопрос о захоронении, месте на кладбище», — сказали в мэрии.
Напомним, при пожаре также погибла 12-летняя падчерица Ольги. Девочку похоронили 28 марта в Кемерово. Всего в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 64 жертвы, среди них 41 ребенок. Вчера в городе похоронили 14 человек. Остальных погибших опознают с помощью генетической экспертизы. Это может занять около трех недель.
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