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06:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном

Ее доставят в поселок в ближайшие дни.

Источник: Reuters

45-летнюю Ольгу Федину, погибшую при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, похоронят в поселке Подгорный. Там женщина родилась и выросла. Об этом журналистам рассказали в мэрии Железногорска.

Тело погибшей транспортируют в ближайшее время. Похоронить Ольгу Федину именно в Подгорном решили ее родители.

«Сейчас решаем вопрос о захоронении, месте на кладбище», — сказали в мэрии.

По официальным данным, погибшая долгое время жила в Новосибирске. Там она работала экономистом. У Ольги Фединой остались 18-летняя дочь, супруг и пожилые родители.

Напомним, при пожаре также погибла 12-летняя падчерица Ольги. Девочку похоронили 28 марта в Кемерово. Всего в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 64 жертвы, среди них 41 ребенок. Вчера в городе похоронили 14 человек. Остальных погибших опознают с помощью генетической экспертизы. Это может занять около трех недель.

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