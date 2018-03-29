В Темиртау на смену черному снегу пришел черный дождь

Источник: Zakon.kz

Жители Темиртау, которые прежде жаловались на черный снег, теперь жалуются на чёрный дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Читайте также Качество воздуха ухудшится в пяти городах Казахстана в четверг

В социальные сети попало новое скандальное видео. Местный житель уверяет, что капли такого дождя даже не отстирываются с одежды.

Зимой в Темиртау выпадал черный снег. Теперь здесь идет черный дождь. Люди винят в этом крупные промышленные предприятия. В «АрселорМиттал Темиртау» уверяют, что снижают выбросы.

— Не скрываем, что не все у нас так гладко. Проблем хватает. Причины есть. Но мы их решаем и будем решать. Хотим, чтобы нас понимали в этом вопросе, — сказал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

Комплексный план, разработанный местными властями, основан на экологических проектах самих предприятий-загрязнителей. Также планируется перевод транспорта на газовое топливо, мониторинг выбросов, озеленение и прочее. Однако, по мнению экологов, этого недостаточно. Ежегодно предприятия области платят за загрязнение окружающей среды больше 13 миллиардов тенге и, можно сказать, дешево отделываются.

— Сейчас эти деньги вообще не выполняют свою функцию. Платежи придуманы не у нас, за границей. Их цель — чтобы предприятию было выгодней установить очистные сооружения, чем платить высокие экологические платежи. Сейчас нашим предприятиям выгодно платить, — прокомментировал директор «Карагандинского ЭкоМузея» Дмитрий Калмыков.

К примеру, за границей на предприятиях того же «АрселорМиттал» трубы не дымят, рассказал Дмитрий Калмыков. Если же наши законы и методы получения разрешений останутся прежними, то и изменений не будет.