Во Владивостоке состоится концерт в память о погибших в Кемерово
На благотворительный концерт в Пушкинском театре приглашаются все неравнодушные жители гости краевой столицы.
На благотворительный концерт в Пушкинском театре приглашаются все неравнодушные жители гости краевой столицы.
Во Владивостоке в Пушкинском театре состоится благотворительная встреча в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вести: Приморье».
В четверг, 29 марта, в 18.00 на благотворительной встрече в Пушкинском театре (ул. Пушкинская, 27) с речью выступят Светлана Нестерова, основатель благотворительного фонда «Счастливые дети», Анна Личковаха, уполномоченный по правам ребенка по Приморскому краю, Аврора Римская, старший помощник руководителя СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции, Михаил Исаметов, руководитель
На благотворительный концерт в Пушкинском театре приглашаются все неравнодушные жители гости Владивостока, вход свободный.
Пришедшие узнают, как можно оказать помощь нуждающимся, из брошюр «Красного креста» — в них будут указаны все реквизиты.
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