Во Владивостоке состоится концерт в память о погибших в Кемерово

Во Владивостоке в Пушкинском театре состоится благотворительная встреча в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вести: Приморье».

В четверг, 29 марта, в 18.00 на благотворительной встрече в Пушкинском театре (ул. Пушкинская, 27) с речью выступят Светлана Нестерова, основатель благотворительного фонда «Счастливые дети», Анна Личковаха, уполномоченный по правам ребенка по Приморскому краю, Аврора Римская, старший помощник руководителя СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции, Михаил Исаметов, руководитель пресс-службы приморского МЧС. Участники телепроекта «В объективе: дети» исполнят песни о жизни, детях, матерях. Присоединились Люсия, Ева Стар, Иван Пересторонин, хор ДВФУ.

На благотворительный концерт в Пушкинском театре приглашаются все неравнодушные жители гости Владивостока, вход свободный.