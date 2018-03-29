В Хабаровске вынесли приговор псевдожурналисту за обман пенсионерок

По версии следствия, обвиняемый в мае 2017 года познакомился с хабаровчанкой, которая через суд требовала от мэрии провести капремонт в предоставленной комнате общежития. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и похитить у потерпевшей деньги. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он представился редактором отдела новостей одной из популярных федеральных газет и предложил провести журналистское расследование.

Дома он напечатал фиктивное редакционное задание, а потом решил, что надо «провести экспертизу» комнаты. Молодой человек попросил свою знакомую побыть лаборантом вымышленной фирмы, а хозяйка комнаты заплатила за работы больше 15 тысяч рублей. Через месяц 18-летний парень разыграл беседу с сотрудником администрации Краснофлотского района: он снял на сутки квартиру и попросил знакомую побыть в роли чиновницы — якобы это нужно для расследования. Благодаря напечатанному на простом принтере договору злоумышленник «вселил» героиню журналистского расследования в съёмное помещение, о чём она и не подозревала. Для заезда нужно было якобы оплатить ремонт квартиры, что женщина и сделала, оформив в банке кредитную карту.