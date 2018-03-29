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08:30 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске вынесли приговор псевдожурналисту за обман пенсионерок

В дальневосточной столице осудили молодого человека, который прикинулся журналистом и похитил у двух местных жительниц около 800 тысяч рублей. Парень пообещал, что решит их проблемы, и уговорил женщин отдать им деньги.

По версии следствия, обвиняемый в мае 2017 года познакомился с хабаровчанкой, которая через суд требовала от мэрии провести капремонт в предоставленной комнате общежития. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и похитить у потерпевшей деньги. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он представился редактором отдела новостей одной из популярных федеральных газет и предложил провести журналистское расследование.

Дома он напечатал фиктивное редакционное задание, а потом решил, что надо «провести экспертизу» комнаты. Молодой человек попросил свою знакомую побыть лаборантом вымышленной фирмы, а хозяйка комнаты заплатила за работы больше 15 тысяч рублей. Через месяц 18-летний парень разыграл беседу с сотрудником администрации Краснофлотского района: он снял на сутки квартиру и попросил знакомую побыть в роли чиновницы — якобы это нужно для расследования. Благодаря напечатанному на простом принтере договору злоумышленник «вселил» героиню журналистского расследования в съёмное помещение, о чём она и не подозревала. Для заезда нужно было якобы оплатить ремонт квартиры, что женщина и сделала, оформив в банке кредитную карту.

Парень обманул потерпевшую и другим способом: позже он сказал ей, что можно досрочно погасить один из кредитов, но ей нужно внести 33 100 рублей, и она выполнила это условие. От «журналиста» она получила поддельную квитанцию и ложные данные о том, что остальные кредиты редакция уже погасила. Аналогичным способом молодой человек похитил 28 тысяч рублей у другой потерпевшей, которая тоже добивалась от администрации квартиры, проживая в маневренном фонде в доме по улице Трёхгорной.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в Краснофлотском районном суде молодого человека приговорили к трём годам лишения свободы условно и назначили ему испытательный срок — два года. Также с него взыскали 788 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Часть причинённого ущерба псевдожурналист уже возместил.

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