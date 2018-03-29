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07:56 (мск), источник: VN.ru

Родители боятся вести детей в школу после обрушения стены

В школе села Бобровка Сузунского района Новосибирской области вчера обрушилась одна из стен на первом этаже. Занятия в этой части здания приостановлены, однако теперь родители боятся отпускать детей на учебу после каникул. Когда отремонтируют аварийно опасное помещение?

Еще в ноябре левое крыло в Бобровской школе пришлось закрыть. Трещины в стенах сделали эту часть помещения аварийно опасной. Как выяснилось, подстраховались не зря. Сегодня конструкция рухнула.

— Ситуация, которая произошла, контролируемая, в том плане, что у нас есть все соответствующие документы. В связи с тем, что глава района осуществляет рабочую поездку в правительство Новосибирской области, завтра она будет в районе и тоже на месте побывает ЧП, — сообщила начальник управления образования Сузунского района Елена Торопова.

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Школу собираются полностью отремонтировать уже летом этого года. Однако родители учеников ждать не готовы. И рисковать жизнью своих детей — тоже.

— Многие родители пришли сюда выразить свое недовольство, они не хотят отправлять детей в школу. И мы не будет отправлять. Если бы что-то случилось, кто бы нам вернул детей? Мы не хотим, чтобы делали здесь капитальный ремонт, мы хотим, чтобы построили полностью новую школу, — говорит жительница Бобровки Елена Казанцева.

Сегодня вопрос о ремонте школе взял под контроль руководитель региона. На ремонт в период летних каникул из бюджета Новосибирской области выделили около 40 миллионов рублей.

— Все-таки нам здесь учиться, и мы не хотим быть заваленными, — говорит ученица Бобровской школы Полина Разинкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Сузунском районе проведут экстренное совещание. Специальная комиссия обследует здание и даст необходимые рекомендации. В Бобровской школе учатся 290 детей.

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