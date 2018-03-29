Родители боятся вести детей в школу после обрушения стены

Еще в ноябре левое крыло в Бобровской школе пришлось закрыть. Трещины в стенах сделали эту часть помещения аварийно опасной. Как выяснилось, подстраховались не зря. Сегодня конструкция рухнула.

— Ситуация, которая произошла, контролируемая, в том плане, что у нас есть все соответствующие документы. В связи с тем, что глава района осуществляет рабочую поездку в правительство Новосибирской области, завтра она будет в районе и тоже на месте побывает ЧП, — сообщила начальник управления образования Сузунского района Елена Торопова.

Читайте также СК начал проверку после обрушения стены в новосибирской школе

Школу собираются полностью отремонтировать уже летом этого года. Однако родители учеников ждать не готовы. И рисковать жизнью своих детей — тоже.

— Многие родители пришли сюда выразить свое недовольство, они не хотят отправлять детей в школу. И мы не будет отправлять. Если бы что-то случилось, кто бы нам вернул детей? Мы не хотим, чтобы делали здесь капитальный ремонт, мы хотим, чтобы построили полностью новую школу, — говорит жительница Бобровки Елена Казанцева.

Сегодня вопрос о ремонте школе взял под контроль руководитель региона. На ремонт в период летних каникул из бюджета Новосибирской области выделили около 40 миллионов рублей.

— Все-таки нам здесь учиться, и мы не хотим быть заваленными, — говорит ученица Бобровской школы Полина Разинкина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tT5JZm2bfr8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.