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08:01 (мск), источник: Om1.ru

Росгвардейцы поймали автомобильного вора

Мужчина пытался похитить видеорегистратор.

Ночью 27 марта охранники Росгвардии заметили на улице С. Лазо припаркованный Volkswagen с работающей сигнализацией. Один из сотрудников тут же заметил мужчину, который скрылся за углом дома и сел в автомобиль. Гвардейцы заподозрили неладное и остановили машину, на которой хотел уехать подозрительный гражданин.

«Внутри находилось двое мужчин, один из которых сразу сознался в хищении видеорегистратора из припаркованного автомобиля», — рассказали в Росгвардии. Водитель же свою вину всячески отрицал, утверждая, что просто привез знакомого в назначенное место.
Сотрудники вневедомственной охраны передали обоих полицейским для дальнейшего разбирательства.

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