Росгвардейцы поймали автомобильного вора

Ночью 27 марта охранники Росгвардии заметили на улице С. Лазо припаркованный Volkswagen с работающей сигнализацией. Один из сотрудников тут же заметил мужчину, который скрылся за углом дома и сел в автомобиль. Гвардейцы заподозрили неладное и остановили машину, на которой хотел уехать подозрительный гражданин.