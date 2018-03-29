Росгвардейцы поймали автомобильного вора
Мужчина пытался похитить видеорегистратор.
Мужчина пытался похитить видеорегистратор.
Ночью 27 марта охранники Росгвардии заметили на улице С. Лазо припаркованный Volkswagen с работающей сигнализацией. Один из сотрудников тут же заметил мужчину, который скрылся за углом дома и сел в автомобиль. Гвардейцы заподозрили неладное и остановили машину, на которой хотел уехать подозрительный гражданин.
«Внутри находилось двое мужчин, один из которых сразу сознался в хищении видеорегистратора из припаркованного автомобиля», — рассказали в Росгвардии. Водитель же свою вину всячески отрицал, утверждая, что просто привез знакомого в назначенное место.
Сотрудники вневедомственной охраны передали обоих полицейским для дальнейшего разбирательства.
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