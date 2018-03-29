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06:55 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура проверит жалобы на бездействие пожарных и полиции при пожаре в Кемерове

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Прокуратура Кемерово проведет проверку информации местных жителей о том, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально на пожаре в «Зимней вишне», сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.

«Поступило три жалобы от граждан на сотрудников МЧС и сотрудников правоохранительных органов. По их мнению, из-за бездействия пожарных и полицейских погибли люди, не было необходимого оборудования и навыков. Обращения приняты, будет проведена проверка», — сказал представитель пресс-службы.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТРЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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