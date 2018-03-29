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08:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Заброшенное здание ДК «КрасТЭЦ» разграбили вандалы

Его несколько раз обещали перестроить.

Депутат краевого Заксобрания Александр Глисков опубликовал фото заброшенного здания ДК «КрасТЭЦ». Его состояние сегодня оставляет желать лучшего — выбитые двери, снятые ворота в заборе, выломанные рамы окон, следы поджогов и граффити.

«Внутри все разграблено. Утеплитель на полу, розетки, остатки мебели — все исчезло. А вот на втором этаже образовался то ли притон наркоманов, то ли место отдыха вандалов, то ли гнездо экстремистской ячейки», — сказал депутат.

Трехэтажное здание появилось на перекрестке пр. Красноярский рабочий и 26 Бакинских Комиссаров в 1957 году. В советское время там устраивали концерты и другие развлекательные мероприятия для энергетиков. Затем в здании постепенно стали появляться торговые прилавки, а сам ДК превратился в торговый центр.

В течение 17 лет в помещении располагался красноярский военно-исторический клуб «Камелот». В 2016 году активистов попросили съехать, так как в здании надумали построить ТЦ.

За два года городские власти несколько раз меняли планы по модернизации ДК. В январе 2017 года его передавали федерации бодибилдинга Красноярска. Внутри обещали построить залы для греко-римской борьбы, тренажерный зал и кафе.

«Помню, городская администрация сначала обещала сделать межнациональный культурный центр, потом разместить школу по тяжелой атлетике», — продолжил депутат.

Народный избранник собирается написать заявление в краевую прокуратуру. Он требует дать оценку действиям городских чиновников, «из-за попустительства которых здание оказалось в таком состоянии».

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