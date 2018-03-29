Заброшенное здание ДК «КрасТЭЦ» разграбили вандалы
Его несколько раз обещали перестроить.
Его несколько раз обещали перестроить.
Депутат краевого Заксобрания Александр Глисков опубликовал фото заброшенного здания ДК «КрасТЭЦ». Его состояние сегодня оставляет желать лучшего — выбитые двери, снятые ворота в заборе, выломанные рамы окон, следы поджогов и граффити.
«Внутри все разграблено. Утеплитель на полу, розетки, остатки мебели — все исчезло. А вот на втором этаже образовался то ли притон наркоманов, то ли место отдыха вандалов, то ли гнездо экстремистской ячейки», — сказал депутат.
Трехэтажное здание появилось на перекрестке пр. Красноярский рабочий и 26 Бакинских Комиссаров в 1957 году. В советское время там устраивали концерты и другие развлекательные мероприятия для энергетиков. Затем в здании постепенно стали появляться торговые прилавки, а сам ДК превратился в торговый центр.
За два года городские власти несколько раз меняли планы по модернизации ДК. В январе 2017 года его передавали федерации бодибилдинга Красноярска. Внутри обещали построить залы для
«Помню, городская администрация сначала обещала сделать межнациональный культурный центр, потом разместить школу по тяжелой атлетике», — продолжил депутат.
Народный избранник собирается написать заявление в краевую прокуратуру. Он требует дать оценку действиям городских чиновников, «из-за попустительства которых здание оказалось в таком состоянии».
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