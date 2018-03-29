Приморец оскорбил судебного пристава на восемь тысяч рублей

Житель Арсеньева выплатил штраф за оскорбление начальника отдела судебных приставов, согобщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Мировым судьей города Арсеньева рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в оскорблении представителя власти.

Так, нарушитель, являясь должником по исполнительному производству, в грубой форме оскорбил начальника отдела — старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу при исполнении ею служебных обязанностей.

Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.