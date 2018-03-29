Приморец оскорбил судебного пристава на восемь тысяч рублей
Дело дошло до суда.
Дело дошло до суда.
Житель Арсеньева выплатил штраф за оскорбление начальника отдела судебных приставов, согобщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.
Мировым судьей города Арсеньева рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в оскорблении представителя власти.
Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.
После вступления приговора в силу приморец выплатил штраф в полном объеме, не дожидаясь поступления исполнительного документа на принудительное исполнение.
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