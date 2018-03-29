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08:20 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец оскорбил судебного пристава на восемь тысяч рублей

Дело дошло до суда.

Житель Арсеньева выплатил штраф за оскорбление начальника отдела судебных приставов, согобщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.

Мировым судьей города Арсеньева рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в оскорблении представителя власти.

Так, нарушитель, являясь должником по исполнительному производству, в грубой форме оскорбил начальника отдела — старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу при исполнении ею служебных обязанностей.

Решением мирового судья за совершенное преступление мужчина приговорен к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 8 тысяч рублей.

После вступления приговора в силу приморец выплатил штраф в полном объеме, не дожидаясь поступления исполнительного документа на принудительное исполнение.

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