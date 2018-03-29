Ночью на пожаре погибли два омича
Трагедия случилась в Тарском районе.
Трагедия случилась в Тарском районе.
Сегодня ночью в селе Атирка Тарского района загорелся частный дом. Вызов в пожарную часть поступил в 0:45. Огнеборцы потушили пламя за 15 минут, однако жильцов спасти не удалось. Спасатели нашли в доме тела двух мужчин. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
Следователи проводят проверку, причина возгорания пока не установлена.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.