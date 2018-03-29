Ночью на пожаре погибли два омича

Сегодня ночью в селе Атирка Тарского района загорелся частный дом. Вызов в пожарную часть поступил в 0:45. Огнеборцы потушили пламя за 15 минут, однако жильцов спасти не удалось. Спасатели нашли в доме тела двух мужчин. По предварительным данным, они отравились угарным газом.