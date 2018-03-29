«Шашечник» на Mercedes устроил массовое ДТП в Алматы
Вечером 28 марта на проспекте
Вечером 28 марта на проспекте
Toyota Land Cruiser Prado двигался в восточном направлении близ парка Первого президента в правом ряду, по среднему ряду ехала Audi Q7, передает Tengrinews.kz.
В этот момент на большой скорости
Проехав таким образом около 250 метров, он столкнулся с Suzuki SX4. Немного позже другая Toyota Camry, объезжая место ДТП, резко затормозила. На полном ходу в заднюю часть японского седана врезалась Daewoo Nexia. Водителя последней госпитализировали с различными травмами.
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