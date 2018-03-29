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08:37 (мск), источник: 365info.kz

«Шашечник» на Mercedes устроил массовое ДТП в Алматы

Вечером 28 марта на проспекте аль-Фараби произошла авария с участием пяти машин.

Источник: 365info.kz

Toyota Land Cruiser Prado двигался в восточном направлении близ парка Первого президента в правом ряду, по среднему ряду ехала Audi Q7, передает Tengrinews.kz.

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В этот момент на большой скорости Mercedes-Benz S-класса попытался проскочить между внедорожником и кроссовером, однако маневр не удался и немецкий седан зацепил Audi. После этого Mercedes откинуло на Prado. Далее седан оказался в крайнем левом ряду, где врезался в Toyota Camry. Обе машины столкнулись с отбойником, но Mercedes, тем не менее, продолжил движение без одного колеса.

Проехав таким образом около 250 метров, он столкнулся с Suzuki SX4. Немного позже другая Toyota Camry, объезжая место ДТП, резко затормозила. На полном ходу в заднюю часть японского седана врезалась Daewoo Nexia. Водителя последней госпитализировали с различными травмами.

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