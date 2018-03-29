«Шашечник» на Mercedes устроил массовое ДТП в Алматы

В этот момент на большой скорости Mercedes-Benz S-класса попытался проскочить между внедорожником и кроссовером, однако маневр не удался и немецкий седан зацепил Audi. После этого Mercedes откинуло на Prado. Далее седан оказался в крайнем левом ряду, где врезался в Toyota Camry. Обе машины столкнулись с отбойником, но Mercedes, тем не менее, продолжил движение без одного колеса.