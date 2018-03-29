На Среднем Урале двое братьев убили таксиста ради 1000 рублей
И машины.
И машины.
Двум жителям Туринска — братьям 25 и 26 лет предъявили обвинение в убийстве таксиста, разбое и неправомерном завладении автомобилем. Они арестованы.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
Во время поездки обвиняемые попросили таксиста остановиться — якобы одному из них стало плохо. В это время один из братьев несколько раз пырнул водителя кухонным ножом, а второй начал избивать мужчину.
Злоумышленники похитили у убитого 1000 рублей и личные документы, сбросили труп в канаву у дороги, а сами отправились кататься на машине. Однако поездка вышла недолгой — через километр авто въехало в сугроб. До дома мужчины добирались пешком.
Труп 62-летнего мужчины обнаружили наутро. Вскоре были задержаны подозреваемые. Они во всем сознались.
Следует напомнить, что в настоящее время в Свердловском облсуде идет процесс по похожему делу. В феврале 2017 года 25-летний югорчанин зарезал водителя такси и покушался на убийство другого водителя. Его подельника признали невменяемым.
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