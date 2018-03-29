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08:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале двое братьев убили таксиста ради 1000 рублей

И машины.

Двум жителям Туринска — братьям 25 и 26 лет предъявили обвинение в убийстве таксиста, разбое и неправомерном завладении автомобилем. Они арестованы.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 5 марта. Пьяные братья заказали такси от Туринска до деревни Кальтюкова. Они заранее решили расправиться с водителем ради денег и машины.

Во время поездки обвиняемые попросили таксиста остановиться — якобы одному из них стало плохо. В это время один из братьев несколько раз пырнул водителя кухонным ножом, а второй начал избивать мужчину.

Злоумышленники похитили у убитого 1000 рублей и личные документы, сбросили труп в канаву у дороги, а сами отправились кататься на машине. Однако поездка вышла недолгой — через километр авто въехало в сугроб. До дома мужчины добирались пешком.

Труп 62-летнего мужчины обнаружили наутро. Вскоре были задержаны подозреваемые. Они во всем сознались.

Следует напомнить, что в настоящее время в Свердловском облсуде идет процесс по похожему делу. В феврале 2017 года 25-летний югорчанин зарезал водителя такси и покушался на убийство другого водителя. Его подельника признали невменяемым.

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