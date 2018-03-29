В Екатеринбурге ночью сгорела «ГАЗель»
Около половины четвертого утра в МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Кунарской.
Около половины четвертого утра в МЧС поступил сигнал о возгорании на улице Кунарской.
Горел припаркованный во дворе автомобиль «ГАЗель». Пожар начался с моторного отсека. «В тушении были задействованы 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут», — сообщили в региональном управлении МЧС.
Причина ЧП выясняется.
МЧС напоминает: автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.
Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке.
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