В Екатеринбурге ночью сгорела «ГАЗель»

Горел припаркованный во дворе автомобиль «ГАЗель». Пожар начался с моторного отсека. «В тушении были задействованы 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Причина ЧП выясняется.

МЧС напоминает: автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений.