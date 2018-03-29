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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пропал 24-летний парень

О нем нет вестей больше двух месяцев.

Источник: Комсомольская правда

С 10 января 2018 года полиция и волонтеры пытаются отыскать 24-летнего Романа Богданова. Известно, что в этот день парня видели возле станции метро «Золотая нива», но с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— Приметы новосибирца такие: рост 179 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, короткие чёрные волосы, смуглая кожа, — пояснили волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск». — Есть у него и особые приметы: родинка справа над верхней губой, а ще Роман периодически прихрамывает на правую ногу.

Молодой человек был одет в черные горнолыжные штаны, черные ботинки, черно-голубую куртку, черную шапку, чёрно-белый шарф в клетку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 02 или в поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» по телефону 8−903−904−65−85.

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