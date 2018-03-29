В Красноярске рабочий погиб при укладке оптоволоконного кабеля

Выяснилось, что днём 28 марта 31-летний рабочий прокладывал оптоволоконный кабель в домах по ул. Бограда в краевом центре. В какой-то момент он решил перебраться по крышам с одного дома на другой. Расстояние там было совсем небольшое, казалось, что можно просто перешагнуть. Однако, кирпичи под ногами осыпались и мужчина упал вниз. Через какое-то время его обнаружили мертвым, лежащим на земле.