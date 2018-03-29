В Красноярске рабочий погиб при укладке оптоволоконного кабеля
Мужчина пытался перешагнуть с крыши одного дома на другой.
Мужчина пытался перешагнуть с крыши одного дома на другой.
В Красноярске погиб рабочий при установке оптоволоконного кабеля. Об этом сообщили в
Выяснилось, что днём 28 марта 31-летний рабочий прокладывал оптоволоконный кабель в домах по ул. Бограда в краевом центре. В
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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