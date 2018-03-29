Из-за грядущего потепления жителей края может подтопить
Спасатели предупреждают: в ближайшее время
Спасатели предупреждают: в ближайшее время
«В ближайшие дни на территории центральных и южных районов Красноярского края синоптики обещают повышение дневной температуры. В связи с этим продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности водой, текущей со склонов гор и поверх льда», — рассказали в
Практика показала, что с приходом тепла жители и коммунальщики оказываются не готовы к весеннему половодью. Например, в прошлую пятницу
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.