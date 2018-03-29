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08:00 (мск), источник: НИА Красноярск

Из-за грядущего потепления жителей края может подтопить

Спасатели предупреждают: в ближайшее время из-за прихода плюсовых температур растаявший снег может затопить дворы и дороги.

Источник: НИА Красноярск

«В ближайшие дни на территории центральных и южных районов Красноярского края синоптики обещают повышение дневной температуры. В связи с этим продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности водой, текущей со склонов гор и поверх льда», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В ведомстве напоминают, что половодье можно предотвратить, если убрать заранее снег со дворов и прочистить сточные каналы.

Практика показала, что с приходом тепла жители и коммунальщики оказываются не готовы к весеннему половодью. Например, в прошлую пятницу из-за растаявшего снега и дождя в пригороде Красноярска образовалось «озеро», которое не давало машинам проехать. Кроме этого, красноярцы регулярно жалуются на лужи во дворах.

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