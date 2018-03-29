Из-за грядущего потепления жителей края может подтопить

«В ближайшие дни на территории центральных и южных районов Красноярского края синоптики обещают повышение дневной температуры. В связи с этим продолжится снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности водой, текущей со склонов гор и поверх льда», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. В ведомстве напоминают, что половодье можно предотвратить, если убрать заранее снег со дворов и прочистить сточные каналы.