В Перми задержали семерых подростков, которые гуляли по путям

В ходе рейда «Правонарушитель» транспортные полицейские задержали восемь человек, которые «гуляли» по путям. Среди них — семь подростков. Дети были доставлены в транспортную полицию Перми, о чем было сообщено их законным представителям.

Сотрудники по делам несовершеннолетних установили, что большинство из нарушителей студенты техникума, которые после занятий возвращались домой и решили сократить путь. 13-летний мальчик — ученик местной школы. Он рассказал полицейским, что гулял в другом районе города и возвращался домой.

В отношении каждого нарушителя полицейские составили протокол об административном правонарушении. Родителям нарушителей транспортные полицейские напомнили, что необходимо лучше следить за действиями детей и предостерегать их от опасности.