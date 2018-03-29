В Перми задержали семерых подростков, которые гуляли по путям
Родителям напомнили, что необходимо следить за действиями детей.
Родителям напомнили, что необходимо следить за действиями детей.
В ходе рейда «Правонарушитель» транспортные полицейские задержали восемь человек, которые «гуляли» по путям. Среди них — семь подростков. Дети были доставлены в транспортную полицию Перми, о чем было сообщено их законным представителям.
Сотрудники по делам несовершеннолетних установили, что большинство из нарушителей студенты техникума, которые после занятий возвращались домой и решили сократить путь. 13-летний мальчик — ученик местной школы. Он рассказал полицейским, что гулял в другом районе города и возвращался домой.
В отношении каждого нарушителя полицейские составили протокол об административном правонарушении. Родителям нарушителей транспортные полицейские напомнили, что необходимо лучше следить за действиями детей и предостерегать их от опасности.
Гулять по рельсам очень опасно. Так, 28 марта у железнодорожной станции Оверята под колеса поезда попал человек. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все детали произошедшего.
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