В Башкирии при опрокидывании иномарки пострадали три человека
В Белорецком районе при опрокидывании иномарки «Датсун» пострадал водитель и двое пассажиров.
В Белорецком районе при опрокидывании иномарки «Датсун» пострадал водитель и двое пассажиров.
ДТП произошло на 210 км автодороги
— В результате аварии водитель с травмами госпитализирован, его два пассажира, женщины 35 и 40 лет, обратились за медицинской помощью, — сообщает республиканская Госавтоинспекция.
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