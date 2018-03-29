В Башкирии при опрокидывании иномарки пострадали три человека

ДТП произошло на 210 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. За рулем автомобиля был 46-летний местный житель.

— В результате аварии водитель с травмами госпитализирован, его два пассажира, женщины 35 и 40 лет, обратились за медицинской помощью, — сообщает республиканская Госавтоинспекция.