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08:19 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии при опрокидывании иномарки пострадали три человека

В Белорецком районе при опрокидывании иномарки «Датсун» пострадал водитель и двое пассажиров.

ДТП произошло на 210 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. За рулем автомобиля был 46-летний местный житель.

— В результате аварии водитель с травмами госпитализирован, его два пассажира, женщины 35 и 40 лет, обратились за медицинской помощью, — сообщает республиканская Госавтоинспекция.

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