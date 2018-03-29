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08:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропал 17-летний подросток, добираясь домой на попутках

УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В Башкирии полиция разыскивает 17-летнего подростка, который пропал почти две недели назад. По информации, которая указана в ориентировке, 17 марта Айгиз Насыров выехал из Баймака в родное село Куянтау Баймакского района республики. Парень добирался на попутках. Однако до дома он так и не доехал.

Источник: Башинформ

«На розыск Насырова ориентирован личный состав УМВД Баймакского района Башкирии и группы волонтеров», — уточняется в ориентировки полицейских.

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам 8 (34751) 2−16−54, 8−905−308−29−98, 8−987−495−42−50 или обратиться в ближайший отдел полиции.

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