В Башкирии пропал 17-летний подросток, добираясь домой на попутках

УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В Башкирии полиция разыскивает 17-летнего подростка, который пропал почти две недели назад. По информации, которая указана в ориентировке, 17 марта Айгиз Насыров выехал из Баймака в родное село Куянтау Баймакского района республики. Парень добирался на попутках. Однако до дома он так и не доехал.