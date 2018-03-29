В Новосибирской области вор ограбил 90-летнюю пенсионерку

90-летняя жительница города Куйбышев обратилась к полицейским утром 28 марта: накануне, вечером 26 марта, в подъезде дома на пожилую женщину напал грабитель и отобрал у нее кошелек с деньгами. К с 3 тысячами рублей.

— Им оказался 30-летний житель Барабинского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, — рассказывают в ГУ МВД по Новосибирской области. — Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к 4 аналогичным преступлениям, совершенным на территории Куйбышевского и Барабинского районов. Проводится расследование.

Правоохранители уже предъявили мужчине обвинения по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ему грозят обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.