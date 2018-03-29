Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:38 (мск), источник: АиФ Уфа

Заведующая детсадом в Башкирии присвоила 600 тысяч рублей

Возбуждены два уголовных дела.

В Нефтекамске заведующая детсадом присвоила около 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба отдела МВД по городу.

По предварительным данным, женщина использовала служебное положение и получала заработную плату на фиктивно оформленных работников.

Сейчас на 45-летнюю заведующую детским садом заведены два уголовных дела по факту мошенничества.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Побег из сада. Ребёнок ушёл на праздник, пока его искали полиция и родители
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь