Заведующая детсадом в Башкирии присвоила 600 тысяч рублей
Возбуждены два уголовных дела.
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Возбуждены два уголовных дела.
В Нефтекамске заведующая детсадом присвоила около 600 тысяч рублей, сообщает
По предварительным данным, женщина использовала служебное положение и получала заработную плату на фиктивно оформленных работников.
Сейчас на 45-летнюю заведующую детским садом заведены два уголовных дела по факту мошенничества.
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