В Казани женщина за рулем ВАЗа сбила пенсионерку на тротуаре
Женщина сбила пенсионерку на тротуаре, сообщает
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Женщина сбила пенсионерку на тротуаре, сообщает
Авария произошла 28 марта в 14.20 напротив дома № 2 по ул. Максимова.
41-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 выехала на тротуар, где сбила 64-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы руки и лица, а также ссадины.
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