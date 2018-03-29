Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:17 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани женщина за рулем ВАЗа сбила пенсионерку на тротуаре

Женщина сбила пенсионерку на тротуаре, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла 28 марта в 14.20 напротив дома № 2 по ул. Максимова.

41-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2114 выехала на тротуар, где сбила 64-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы руки и лица, а также ссадины.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Побег из сада. Ребёнок ушёл на праздник, пока его искали полиция и родители
МЧС и СКР предполагают разные версии пожара в кемеровском ТЦ
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
СМИ: губернатор Кузбасса уйдет с поста в ближайшие месяцы
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Правительству не понравился закон о патриотическом воспитании
Россияне стали меньше ценить порядочность
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь