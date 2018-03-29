Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Еще три человека обратились за помощью к медикам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, таким образом общее число пострадавших возросло до 79 человек.