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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
08:33 (мск), источник: ТАСС

Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Еще три человека обратились за помощью к медикам после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, таким образом общее число пострадавших возросло до 79 человек.

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Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.

«12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей», — сказал представитель штаба.

В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
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