На Октябрьской набережной водитель такси чуть не вылетел в Неву.

По словам очевидцев, авария произошла утром в четверг, 29 марта, около 7.30. В района дома № 94 водитель такси не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону. В результате он врезался в ограду набережной прямо на остановке общественного транспорта.