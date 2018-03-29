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09:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Октябрьской набережной водитель такси чуть не вылетел в Неву

Авария произошла утром в четверг, 29 марта.

На Октябрьской набережной водитель такси чуть не вылетел в Неву.

По словам очевидцев, авария произошла утром в четверг, 29 марта, около 7.30. В района дома № 94 водитель такси не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону. В результате он врезался в ограду набережной прямо на остановке общественного транспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас информация о пострадавших и состоянии водителя уточняется.

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