На Октябрьской набережной водитель такси чуть не вылетел в Неву
Авария произошла утром в четверг, 29 марта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария произошла утром в четверг, 29 марта.
На Октябрьской набережной водитель такси чуть не вылетел в Неву.
По словам очевидцев, авария произошла утром в четверг, 29 марта, около 7.30. В района дома № 94 водитель такси не справился с управлением и вылетел на пешеходную зону. В результате он врезался в ограду набережной прямо на остановке общественного транспорта.
Сейчас информация о пострадавших и состоянии водителя уточняется.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.