Спешащий таксист едва не погиб, влетев под тепловоз в Воронеже
Вчера вечером, 28 марта, на перекрестке улиц Машиностроителей и Солнечной произошло серьезное ДТП. В аварию попал спешащий таксист.
Вчера вечером, 28 марта, на перекрестке улиц Машиностроителей и Солнечной произошло серьезное ДТП. В аварию попал спешащий таксист.
По словам очевидцев, таксист на автомобиле ВАЗ-2114 врезался в тепловоз. Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 23 часа 9 минут. Ликвидировать последствия ДТП пришлось четырем спасателями МЧС, сообщили в
— Водитель сидел в скорой помощи с забинтованной головой. Был не пристегнут — 146%. Будьте осторожны в этом месте; я, например, был уверен, что там рельсы не используются уже несколько лет, — сообщил автор фотографии Константин Барбашин.
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