Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Киев предложил заключить с РФ новый Договор о дружбе
Оливковое масло назвали эликсиром
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
11:39 (мск), источник: 36on.ru

Спешащий таксист едва не погиб, влетев под тепловоз в Воронеже

Вчера вечером, 28 марта, на перекрестке улиц Машиностроителей и Солнечной произошло серьезное ДТП. В аварию попал спешащий таксист.

По словам очевидцев, таксист на автомобиле ВАЗ-2114 врезался в тепловоз. Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 23 часа 9 минут. Ликвидировать последствия ДТП пришлось четырем спасателями МЧС, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Из-за ДТП движения по улице Машиностроителей было полностью ограничено. В результате случившегося легковушка получила серьезные повреждения, скорее всего, она теперь не подлежит восстановлению. Пострадал и сам автомобилист.

— Водитель сидел в скорой помощи с забинтованной головой. Был не пристегнут — 146%. Будьте осторожны в этом месте; я, например, был уверен, что там рельсы не используются уже несколько лет, — сообщил автор фотографии Константин Барбашин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Воронежские власти потратят почти 7 миллионов рублей на содержание ливневок
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Захарова сравнила доклад Британии с детскими картинками
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь