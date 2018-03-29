Спешащий таксист едва не погиб, влетев под тепловоз в Воронеже

По словам очевидцев, таксист на автомобиле ВАЗ-2114 врезался в тепловоз. Сообщение о случившемся поступило в службу спасения в 23 часа 9 минут. Ликвидировать последствия ДТП пришлось четырем спасателями МЧС, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Из-за ДТП движения по улице Машиностроителей было полностью ограничено. В результате случившегося легковушка получила серьезные повреждения, скорее всего, она теперь не подлежит восстановлению. Пострадал и сам автомобилист.