87-летняя женщина сгорела в собственном доме в Татарстане
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). 87-летняя женщина сгорела в собственном доме в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). 87-летняя женщина сгорела в собственном доме в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о пожаре на улице Набережной в селе
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огнем объят небольшой жилой бревенчатый дом.
Справившись с огнем, сотрудники МЧС стали осматривать сгоревшее строение. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тело 87-летней женщины. Не исключено, что пожилая женщина не смогла самостоятельно покинуть объятый пламенем дом.
Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.
По предварительной версии, трагедия произошла
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