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09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

87-летняя женщина сгорела в собственном доме в Татарстане

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). 87-летняя женщина сгорела в собственном доме в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Набережной в селе Иж-Байки Агрызского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне рано утром.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огнем объят небольшой жилой бревенчатый дом.

Справившись с огнем, сотрудники МЧС стали осматривать сгоревшее строение. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тело 87-летней женщины. Не исключено, что пожилая женщина не смогла самостоятельно покинуть объятый пламенем дом.

Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за нарушения эксплуатации электрообогревательных приборов.

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