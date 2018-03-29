Системы Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry
Компания Boeing подверглась хакерской атаке с помощью вируса, который может быть вирусом WannaCry. Об этом 28 марта написала New York Times со ссылкой на документы американской корпорации.
Компания Boeing подверглась хакерской атаке с помощью вируса, который может быть вирусом WannaCry. Об этом 28 марта написала New York Times со ссылкой на документы американской корпорации.
Главный инженер Boeing Commercial Airplane Майк Вандервел сказал, что кибератака может охватить производственные системы и бортовое программное обеспечение самолетов.
Компания написала в твиттере, что информация о масштабной атаке преувеличена. «Наш центр по обеспечению кибербезопасности зафиксировал ограниченное вторжение, которое повлияло на небольшое число систем. Все последствия устранили», — говорится в сообщении корпорации.
В мае 2017 года вирус WannaCry поразил компьютеры в 150 странах мира. Вредоносная программа шифровала данные и требовала выкуп за их восстановление в криптовалюте. От атаки пострадали компании, государственные учреждения и частные лица. Ущерб оценили в миллиард долларов.
В декабре 2017 года власти США официально обвинили в создании и распространении вируса Северную Корею.
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