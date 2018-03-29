Системы Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

Источник: AP 2018

Главный инженер Boeing Commercial Airplane Майк Вандервел сказал, что кибератака может охватить производственные системы и бортовое программное обеспечение самолетов.

Компания написала в твиттере, что информация о масштабной атаке преувеличена. «Наш центр по обеспечению кибербезопасности зафиксировал ограниченное вторжение, которое повлияло на небольшое число систем. Все последствия устранили», — говорится в сообщении корпорации.

В мае 2017 года вирус WannaCry поразил компьютеры в 150 странах мира. Вредоносная программа шифровала данные и требовала выкуп за их восстановление в криптовалюте. От атаки пострадали компании, государственные учреждения и частные лица. Ущерб оценили в миллиард долларов.