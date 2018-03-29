Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Джанабаева рассказала, почему скрывает сыновей Меладзе
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
11:24 (мск), источник: RTVi

Системы Boeing атаковал вирус, похожий на WannaCry

Компания Boeing подверглась хакерской атаке с помощью вируса, который может быть вирусом WannaCry. Об этом 28 марта написала New York Times со ссылкой на документы американской корпорации.

Источник: AP 2018

Главный инженер Boeing Commercial Airplane Майк Вандервел сказал, что кибератака может охватить производственные системы и бортовое программное обеспечение самолетов.

Новость
Вирус-преемник WannaCry тайно майнит криптовалюту

Компания написала в твиттере, что информация о масштабной атаке преувеличена. «Наш центр по обеспечению кибербезопасности зафиксировал ограниченное вторжение, которое повлияло на небольшое число систем. Все последствия устранили», — говорится в сообщении корпорации.

В мае 2017 года вирус WannaCry поразил компьютеры в 150 странах мира. Вредоносная программа шифровала данные и требовала выкуп за их восстановление в криптовалюте. От атаки пострадали компании, государственные учреждения и частные лица. Ущерб оценили в миллиард долларов.

В декабре 2017 года власти США официально обвинили в создании и распространении вируса Северную Корею.

Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boenig
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Познани обрушился жилой дом, есть погибшие
В Кракове вандалы исписали националистическими лозунгами стену у квартиры гида по Освенциму
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Захарова сравнила доклад Британии с детскими картинками
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь