Нечистоты из красноярской канализации несколько дней загрязняли Енисей

Сточные воды попали в реку из-за аварии, которая произошла на бесхозной КНС в конце февраля. Тогда нечистоты вылились из неисправной станции на прилегающую территорию и по склону стекли в Енисей.

Как утверждают в пресс-службе краевой прокуратуры, канализационная станция считалась бесхозной с октября прошлого года. Однако мэрия так и не передала КНС организации, которая следила бы за водоотведением на ней. Именно это привело к аварии. Природоохранная прокуратура обязала руководителя департамента городского хозяйства устранить обнаруженные нарушения и найти хозяина для насосной станции.