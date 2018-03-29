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10:05 (мск), источник: НИА Красноярск

Нечистоты из красноярской канализации несколько дней загрязняли Енисей

Канализационная насосная станция в районе ЖК «Орбита» на улице Киренского сбрасывала неочищенные сточные воды прямо в Енисей. Это подтвердили в красноярской природоохранной прокуратуре после проверки.

Источник: НИА Красноярск

Сточные воды попали в реку из-за аварии, которая произошла на бесхозной КНС в конце февраля. Тогда нечистоты вылились из неисправной станции на прилегающую территорию и по склону стекли в Енисей.

Как утверждают в пресс-службе краевой прокуратуры, канализационная станция считалась бесхозной с октября прошлого года. Однако мэрия так и не передала КНС организации, которая следила бы за водоотведением на ней. Именно это привело к аварии. Природоохранная прокуратура обязала руководителя департамента городского хозяйства устранить обнаруженные нарушения и найти хозяина для насосной станции.

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