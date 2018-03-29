В «Парковом» пьяная девушка на иномарке протаранила детскую площадку
Выяснилось, что она несовершеннолетняя.
Выяснилось, что она несовершеннолетняя.
В Челябинске, в микрорайоне «Парковый», автоледи за рулем Mitsubishi Lancer на полной скорости ехала по двору, не справилась с управлением, зацепила несколько припаркованных машин и вылетела на детскую площадку. Иномарка протаранила качели. История произошла в среду, 28 марта, в 18 часов во дворе дома на Краснопольском проспекте, 5д.
Водительница пыталась уехать с места ДТП, но не вышло — машина застряла.
По словам местных жителей, вскоре после случившегося, к автомобилю подбежал мужчина, скорее всего, владелец, и вытащил девушку. Она еле стояла на ногах.
— Это сейчас дети рано домой уходят, а если бы качались на этой качели? Страшно подумать, что бы было, — возмущаются очевидцы.
На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что пострадавших в ДТП нет. За рулем была 17-летняя девушка. Ее задержали и доставили в центр временного содержания несовершеннолетних.
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