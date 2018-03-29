В «Парковом» пьяная девушка на иномарке протаранила детскую площадку

В Челябинске, в микрорайоне «Парковый», автоледи за рулем Mitsubishi Lancer на полной скорости ехала по двору, не справилась с управлением, зацепила несколько припаркованных машин и вылетела на детскую площадку. Иномарка протаранила качели. История произошла в среду, 28 марта, в 18 часов во дворе дома на Краснопольском проспекте, 5д.

Водительница пыталась уехать с места ДТП, но не вышло — машина застряла.

По словам местных жителей, вскоре после случившегося, к автомобилю подбежал мужчина, скорее всего, владелец, и вытащил девушку. Она еле стояла на ногах.

— Это сейчас дети рано домой уходят, а если бы качались на этой качели? Страшно подумать, что бы было, — возмущаются очевидцы.