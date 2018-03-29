Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Оливковое масло назвали эликсиром
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
88-летний мужчина трепетно ухаживает за женой
Поклонники не узнали Наоми Кэмпбелл без косметики
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В «Парковом» пьяная девушка на иномарке протаранила детскую площадку

Выяснилось, что она несовершеннолетняя.

В Челябинске, в микрорайоне «Парковый», автоледи за рулем Mitsubishi Lancer на полной скорости ехала по двору, не справилась с управлением, зацепила несколько припаркованных машин и вылетела на детскую площадку. Иномарка протаранила качели. История произошла в среду, 28 марта, в 18 часов во дворе дома на Краснопольском проспекте, 5д.

Водительница пыталась уехать с места ДТП, но не вышло — машина застряла.

По словам местных жителей, вскоре после случившегося, к автомобилю подбежал мужчина, скорее всего, владелец, и вытащил девушку. Она еле стояла на ногах.

— Это сейчас дети рано домой уходят, а если бы качались на этой качели? Страшно подумать, что бы было, — возмущаются очевидцы.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они рассказали, что пострадавших в ДТП нет. За рулем была 17-летняя девушка. Ее задержали и доставили в центр временного содержания несовершеннолетних.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Ростовской области ветеринара обвиняют в жестоком убийстве 173 собак
Скрипаль был отравлен у себя дома
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
СМИ: губернатор Кузбасса уйдет с поста в ближайшие месяцы
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Правительству не понравился закон о патриотическом воспитании
Россияне стали меньше ценить порядочность
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина Публикация Эммы растрогала поклонников певца. 
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь