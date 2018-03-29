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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье супружеская пара осуждена за избиение и оскорбление полицейских

Женщина пыталась выстрелить в стражей порядка из травматического пистолета.

В Кизеле осуждена супружеская пара за совершение преступлений в отношении сотрудников полиции. В ноябре 2016 на автостанции полицейские пытались арестовать транспортные средства, принадлежащие 38-летнему мужчине. Владелец авто препятствовал сотрудникам управления государственного автодорожного. Тогда на помощь стражам порядка прибыл оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции. Женщина, защищая своего мужа, стала избивать полицейского ногами и руками.

В феврале 2017 года сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ, который осуществлял перевозку пассажиров в неисправном состоянии. На автобусной остановке супруги оказали сопротивление полицейским. При этом они оскорбляли стражей порядка последними словами, а женщина пыталась выстрелить из травматического оружия, сообщили в краевой полиции.

Также в ходе следствия было установлено, что женщина, толкнув 75-летнего пенсионера руками в грудь, незаконно проникла в его квартиру, чем нарушила конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища.

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю по всем фактам противоправной деятельности возбудили уголовные дела.

Судом мужчине и его супруге назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. При этом 42-летней женщине предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также они должны возместить моральный вред, причиненный потерпевшим.

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