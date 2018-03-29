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09:48 (мск), источник: Фонтанка

На скользком Пулковском шоссе раскидало машины, у фургона вырвало колесо

Движение по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга утром 29 марта затрудняет ДТП.

На Пулковских высотах столкнулись легковой автомобиль такси и фургон «ГАЗ». Машины раскидало по проезжей части, у «ГАЗа» вырвало балку с колесом. Образовалась плотная пробка длиной, по данным «Яндекса», около 3 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобилисты отмечают, что дорога в этом месте очень скользкая.

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