На скользком Пулковском шоссе раскидало машины, у фургона вырвало колесо
Движение по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга утром 29 марта затрудняет ДТП.
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Движение по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга утром 29 марта затрудняет ДТП.
На Пулковских высотах столкнулись легковой автомобиль такси и фургон «ГАЗ». Машины раскидало по проезжей части, у «ГАЗа» вырвало балку с колесом. Образовалась плотная пробка длиной, по данным «Яндекса», около 3 километров.
Автомобилисты отмечают, что дорога в этом месте очень скользкая.
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