На скользком Пулковском шоссе раскидало машины, у фургона вырвало колесо

На Пулковских высотах столкнулись легковой автомобиль такси и фургон «ГАЗ». Машины раскидало по проезжей части, у «ГАЗа» вырвало балку с колесом. Образовалась плотная пробка длиной, по данным «Яндекса», около 3 километров.