В Волгоградской области пара почтовых работников прикарманила 7 млн рублей

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, судом установлено, что в период с апреля по август 2017 года Щетина присвоила порядка 5,5 млн рублей, находившихся на хранении в кассе. По аналогичной схеме свыше 1,5 млн рублей были присвоены ее подчиненной Бажуровой. Хищение удалось выявить в ходе очередной ревизии.

Свою вину обе фигурантки уголовных дел признали в полном объеме, частично возместив ущерб. Суд приговорил Щетину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, Бажурову — к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обе взяты под стражу в зале суда.