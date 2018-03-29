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09:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области пара почтовых работников прикарманила 7 млн рублей

Николаевский райсуд признал бывшую начальницу главной кассы районного почтамта Галину Щетину и кассира Назым Бажурову виновными в присвоении казённых денег. Расследование уголовных дел проводилось региональным УФСБ России.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь областной прокуратуры Оксана Черединина, судом установлено, что в период с апреля по август 2017 года Щетина присвоила порядка 5,5 млн рублей, находившихся на хранении в кассе. По аналогичной схеме свыше 1,5 млн рублей были присвоены ее подчиненной Бажуровой. Хищение удалось выявить в ходе очередной ревизии.

Свою вину обе фигурантки уголовных дел признали в полном объеме, частично возместив ущерб. Суд приговорил Щетину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, Бажурову — к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обе взяты под стражу в зале суда.

Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы сторонами.

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