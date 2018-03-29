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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде случился пожар на судостроительном заводе «Янтарь»

В минувшую среду, 28 марта, пожар случился на территории судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Сигнал поступил, когда на часах было 19.18.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в кирпичном двухэтажном здании одного из заводских корпусов на втором этаже в учебном классе сварщиков сгорели шкафы с литературой и деревянная перегородка. Пожар был немаленький — огонь прошел площадь в 20 квадратных метров. Оказались закопчены помещения на площади 50 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти, в составе 17 человек и 4 единиц техники.

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