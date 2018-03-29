В Калининграде случился пожар на судостроительном заводе «Янтарь»
В минувшую среду, 28 марта, пожар случился на территории судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Сигнал поступил, когда на часах было 19.18.
В минувшую среду, 28 марта, пожар случился на территории судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Сигнал поступил, когда на часах было 19.18.
Как рассказали в
О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех
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