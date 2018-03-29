В Калининграде случился пожар на судостроительном заводе «Янтарь»

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в кирпичном двухэтажном здании одного из заводских корпусов на втором этаже в учебном классе сварщиков сгорели шкафы с литературой и деревянная перегородка. Пожар был немаленький — огонь прошел площадь в 20 квадратных метров. Оказались закопчены помещения на площади 50 квадратных метров.