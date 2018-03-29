Один человек погиб и двое пострадали при столкновении четырёх автомобилей на ул. Родионова в Нижнем Новгороде ночью 29 марта
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении четырёх автомобилей на ул. Родионова в Нижнем Новгороде ночью 29 марта 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
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