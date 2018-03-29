Один человек погиб и двое пострадали при столкновении четырёх автомобилей на ул. Родионова в Нижнем Новгороде ночью 29 марта

По предварительным данным, ДТП произошло около 03:30 на ул. Родионова в районе дома № 122. Согласно информации, водитель автомобиля Audi при проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с Audi Q5, который после этого наехал на автомобили ГАЗ3110 и Ford.

В результате ДТП погиб мужчина 1992 года рождения, обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. Также в УГИБДД сообщили, что в аварии пострадал 24-летний водитель Audi Q5, который был госпитализирован, и ещё один 26-летний мужчина.