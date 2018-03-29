Из-за экстренного сброса воды с Шульбинского водохранилища подтопило Семей
Воду сбросили, не предупредив акиматы.
Воду сбросили, не предупредив акиматы.
В акимате ВКО под председательством главы региона Даниала Ахметова прошло экстренное совещание по ситуации в Семее. Собравшиеся пытались выяснить, почему с 1 по 26 марта, несмотря на дожди и тёплую погоду сброс воды с Шульбинского водохранилища составлял от 500 до 721 кубометра в секунду, 27 вырос до 1127 кубов, а с 28 марта начался аварийный сброс больше 1800 кубометров воды в секунду.
«Это говорит о том, что в течение месяца никакого планомерного сброса воды не было, затем начинается сброс аварийный, и этот сброс приводит к тому, что в городе Семей затоплено десять домов, а 192 человека эвакуировано. И волну эту ждём в Бескарагайском районе. Почему инспекция разрешила такой сброс? Вы что, неделю или месяц назад не знали ситуацию?», — задал вопрос руководителю бассейновой инспекции аким ВКО.
В своё оправдание ответственный за водосброс объяснил, что опирался на прогноз Казгидромета.
«Постепенно отметка воды в водохранилище начала расти
Однако такой ответ акима ВКО не устроил.
«Это нелепые объяснения. Вся страна знала, что идёт дождевой период. Я бы
По информации акима Бескарагайского района Даулета Батырбаева в районе ждут большую воду, но готовы к ней. Под угрозой подтопления 11 населённых пунктов. План по эвакуации разработан, люди предупреждены. Спасатели уже начали взрывать лёд на реке Иртыш, чтобы усилить водосток.
«Принято решение ниже Семея по Иртышу произвести подрыв льда, чтобы освободить русло. По притокам Шульбинского водохранилища, думаю, постепенно пойдёт на спад приток воды», — сказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.
В ситуацию с паводками вмешалась и прокуратура региона.
«Мы разберёмся с конкретными действиями,
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