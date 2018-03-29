Собственник кемеровского ТЦ перечислил в бюджет региона деньги на выплаты семьям погибших

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

«Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая озвучена им для перечисления, — 3 млн руб. на каждого (погибшего)», — приводит «Интерфакс» слова господина Синицына.

Также совет внес в бюджет изменения, связанные с региональной частью выплат семьям погибших — по 1 млн руб. на каждую жертву. Зампред комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Александр Микельсон рассказал, что из федерального бюджета в областной бюджет также поступили средства для выплат семьям погибших.

Напомним, при пожаре в ТЦ погибли 64 человека (из них — 41 ребенок), 76 пострадали. Родственники сообщили о 85 пропавших без вести. Следствие получило заявления о пропаже 67 человек. СКР и МЧС пришли к разным выводам о причинах возгорания. Следствие настаивает на коротком замыкании в проводке, а местные пожарные убеждены, что в комплекс кто-то занес открытый огонь.