Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток». По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действует 11 очагов, в том числе семь новых и три зарегистрированных ранее. Общая площадь составляет 130 га.