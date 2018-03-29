Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается
По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действовало 11 очагов. Общая площадь составила 130 га.
По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действовало 11 очагов. Общая площадь составила 130 га.
Количество лесных пожаров в Приморье увеличивается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток». По данным департамента лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа на 29 марта, на территории края действует 11 очагов, в том числе семь новых и три зарегистрированных ранее. Общая площадь составляет 130 га.
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