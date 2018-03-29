«А обещал жениться». Альфонс украл 280 тысяч у многодетной матери из Кусы

Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной. Тот пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала «сестра» жениха и рассказала, что ее брат серьезно болен. Для лечения требовались деньги.