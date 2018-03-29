«А обещал жениться». Альфонс украл 280 тысяч у многодетной матери из Кусы
КУСА, 29 марта, ФедералПресс. Попытка построить отношения с мужчиной обернулась для многодетной матери из Кусы потерей крупной суммы денег, сообщает
КУСА, 29 марта, ФедералПресс. Попытка построить отношения с мужчиной обернулась для многодетной матери из Кусы потерей крупной суммы денег, сообщает
Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной. Тот пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала «сестра» жениха и рассказала, что ее брат серьезно болен. Для лечения требовались деньги.
Чтобы спасти своего возлюбленного, многодетная мать перечислила 280 тысяч рублей на счет неизвестной. Только позже, поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). «Жениха» и его «сестру» разыскивают.
Напомним, что в Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.