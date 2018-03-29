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10:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«А обещал жениться». Альфонс украл 280 тысяч у многодетной матери из Кусы

КУСА, 29 марта, ФедералПресс. Попытка построить отношения с мужчиной обернулась для многодетной матери из Кусы потерей крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что в одной из социальных сетей познакомилась с мужчиной. Тот пообещал на ней жениться и даже назначил дату регистрации брака. Через некоторое время ей написала «сестра» жениха и рассказала, что ее брат серьезно болен. Для лечения требовались деньги.

Чтобы спасти своего возлюбленного, многодетная мать перечислила 280 тысяч рублей на счет неизвестной. Только позже, поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). «Жениха» и его «сестру» разыскивают.

Напомним, что в Челябинске будут судить альфонса, выманившего у возлюбленной 600 тысяч.

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