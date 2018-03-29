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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Гендиректора фирмы-подрядчика осудят за хищение 7 млн рублей

В Азове утвердили обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «СБ-Альянс», обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый заключил муниципальный контракт по ремонту дороги в Азове. Инвестировать в строительство он должен был свыше 10,5 млн руб. Чтобы создать видимость работы, он заключил договор подряда на сумму 7,7 млн рублей с индивидуальным предпринимателем.

«Получив 10,5 млн рублей, обвиняемый перечислил ИП 3 млн рублей по договору, остальную сумму — на расчетный счет подставной фирмы. В результате ремонта дороги выполнены некачественно и не в полном объеме», — говорится в сообщении.

Сейчас МКУ города Азова «Департамент ЖКХ» предъявил гражданский иск на 10,5 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в Азовский городской суд.

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