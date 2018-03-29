Гендиректора фирмы-подрядчика осудят за хищение 7 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый заключил муниципальный контракт по ремонту дороги в Азове. Инвестировать в строительство он должен был свыше 10,5 млн руб. Чтобы создать видимость работы, он заключил договор подряда на сумму 7,7 млн рублей с индивидуальным предпринимателем.

«Получив 10,5 млн рублей, обвиняемый перечислил ИП 3 млн рублей по договору, остальную сумму — на расчетный счет подставной фирмы. В результате ремонта дороги выполнены некачественно и не в полном объеме», — говорится в сообщении.