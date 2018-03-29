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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде разыскивают подростка, сбежавшего из спецучреждения

Сотрудники полиции обращаются к волгоградцам с просьбой помочь в розыске 17-летнего подростка.

Анатолий Дульцев сам из Костромской области. Там он родился и вырос, в 2017-м попал специальное учебно-воспитательное учреждение в поселке Бычиха Костромского района. Но в августе 2017-го сбежал оттуда. С тех пор его разыскивают правоохранители.

Известно, что в последнее время он трудится подсобным рабочим у некоего «бизнесмена» в Казани. Но в январе совершил у него кражу и опять сбежал.

Парень может находиться в любом городе, поэтому разыскивают его везде.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо европейского типа, глаза серые, нос средний прямой, рот средний, волосы светло-русые, речь ясная.

Был одет: брюки коричневого цвета, темная футболка с надписью спереди белого цвета.

Если вы вдруг заметите похожего мальчишку на улицах города, или вдруг знаете что-то о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, в группу розыска по тел.: 8 (4942) 397560, 397628, 89109541016 (Воронов А. С.), или 8 (4942) 39−76−69.

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