В Волгограде разыскивают подростка, сбежавшего из спецучреждения

Анатолий Дульцев сам из Костромской области. Там он родился и вырос, в 2017-м попал специальное учебно-воспитательное учреждение в поселке Бычиха Костромского района. Но в августе 2017-го сбежал оттуда. С тех пор его разыскивают правоохранители.

Известно, что в последнее время он трудится подсобным рабочим у некоего «бизнесмена» в Казани. Но в январе совершил у него кражу и опять сбежал.

Парень может находиться в любом городе, поэтому разыскивают его везде.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо европейского типа, глаза серые, нос средний прямой, рот средний, волосы светло-русые, речь ясная.

Был одет: брюки коричневого цвета, темная футболка с надписью спереди белого цвета.