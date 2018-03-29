В Волгограде разыскивают подростка, сбежавшего из спецучреждения
Сотрудники полиции обращаются к волгоградцам с просьбой помочь в розыске 17-летнего подростка.
Сотрудники полиции обращаются к волгоградцам с просьбой помочь в розыске 17-летнего подростка.
Анатолий Дульцев сам из Костромской области. Там он родился и вырос, в 2017-м попал специальное
Известно, что в последнее время он трудится подсобным рабочим у некоего «бизнесмена» в Казани. Но в январе совершил у него кражу и опять сбежал.
Парень может находиться в любом городе, поэтому разыскивают его везде.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо европейского типа, глаза серые, нос средний прямой, рот средний, волосы
Был одет: брюки коричневого цвета, темная футболка с надписью спереди белого цвета.
Если вы вдруг заметите похожего мальчишку на улицах города, или вдруг знаете
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