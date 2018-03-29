В больницу Тольятти доставлена пенсионерка, упавшая с девятого этажа в сугроб
В среду, 28 марта, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по бульвару Гая в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
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