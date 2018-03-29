Почти 60 млн рублей похищено в результате разбойного нападения у ТЦ «Дубровка» в Москве

«Накануне около 19:45 мск в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в 19:30 мск трое неизвестных подошли к его автомашине Volkswagen Caddy и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег», — сообщили в главке.

В полиции отметили, что, со слов пострадавшего, в сумке находились 31 млн рублей, $263 тыс. долларов, а также €167 тыс. «Материальный ущерб составил 58 млн 459 тыс. 179 рублей», — пояснили в главке столичной полиции.