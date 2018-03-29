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09:50 (мск), источник: ТАСС

Почти 60 млн рублей похищено в результате разбойного нападения у ТЦ «Дубровка» в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти 60 млн рублей похитили неизвестные у мужчины около торгового центра «Дубровка» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«Накануне около 19:45 мск в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в 19:30 мск трое неизвестных подошли к его автомашине Volkswagen Caddy и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитили сумку, в которой находилась крупная сумма денег», — сообщили в главке.

В полиции отметили, что, со слов пострадавшего, в сумке находились 31 млн рублей, $263 тыс. долларов, а также €167 тыс. «Материальный ущерб составил 58 млн 459 тыс. 179 рублей», — пояснили в главке столичной полиции.

Ранее сообщалось, что в среду около дома 13 по улице Шарикоподшипниковская трое неизвестных напали на мужчину в салоне автомобиля и похитили у него сумку с крупной суммой денег. В Москве был введен план «Перехват». Полицейские разыскивали автомобиль «ВАЗ-2109», на котором скрылись преступники.

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