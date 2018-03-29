Власти зафиксировали очередной выброс на полигоне «Ядрово» в Волоколамске

По официальным данным, пиковая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил в четверг ТАСС и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

«Превышение [предельно допустимой концентрации по сероводороду] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию», — сказал он.

Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль. Андрей Вихарев И. о. главы Волоколамского района

Вихарев напомнил, что ранее власти предупреждали о возможности повторных залповых выбросов свалочного газа, в состав которого входит сероводород, пока на полигоне не будет запущена система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она заработает к 15 июня 2018 года.