Власти зафиксировали очередной выброс на полигоне «Ядрово» в Волоколамске
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Местные власти зафиксировали очередной выброс свалочного газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области.
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Местные власти зафиксировали очередной выброс свалочного газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области.
По официальным данным, пиковая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил в четверг ТАСС и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
«Превышение [предельно допустимой концентрации по сероводороду] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию», — сказал он.
Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла
из-забезветрия, стоял штиль.
Вихарев напомнил, что ранее власти предупреждали о возможности повторных залповых выбросов свалочного газа, в состав которого входит сероводород, пока на полигоне не будет запущена система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она заработает к 15 июня 2018 года.
«Хотелось бы, чтобы наши жители воспользовались возможностью и выезжали в профилактории, которые мы организовываем», — добавил и. о. главы района.
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