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09:55 (мск), источник: ТАСС

Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрия Унагаева. Его подозревают в получении взятки за покровительство при осуществлении пожарного мониторинга, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тыс. рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга», — говорится в сообщении.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Унагаев задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого чиновника под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в числе которых «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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27 марта© Ньюстюб
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