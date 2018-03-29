Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

«По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тыс. рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Унагаев задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого чиновника под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.