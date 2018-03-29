Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

«По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тыс. рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Унагаев задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого чиновника под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
25 марта в Кемерове произошел пожар на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в числе которых «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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