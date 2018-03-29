В результате пожара в тюрьме в Венесуэле погибли 68 человек
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU. Жертвами пожара в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия (штате Карабобо) стали 68 человек, сообщает телеканал CNN.
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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU. Жертвами пожара в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия (штате Карабобо) стали 68 человек, сообщает телеканал CNN.
«Мы назначили четырех прокуроров для расследования этих ужасных событий», — написал в твиттере генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
Среди погибших было 10 женщин, отмечает газета El Pais.
После пожара родственники заключенных вышли на улицы, добиваясь информации о произошедшем, в результате произошли стычки с полицией, полицейские применили слезоточивый газ.
Телеканал «Би-би-си» сообщает, что пожар, вероятно, начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь совершить побег.
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