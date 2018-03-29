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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минусинске пенсионерка за «снятие порчи» отдала… более миллиона рублей!

Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве.

В Минусинске пенсионерка за «снятие порчи» отдала… более миллиона рублей! Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции региона.

По данным ГУ МВД, в местный отдел полиции обратилась сама пострадавшая, 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала: к ней в дом пришла незнакомка. Гостья пугала хозяйку тем, что на ней лежит «странная порча», которую срочно необходимо снимать.

За действия «целительницы» пенсионерка отдала все накопленные деньги — более 1 000 000 рублей. Поняла женщина, что ее обманули, только тогда, когда рассказала об этом родным. Они и убедили ее написать заявление в полицию.

В минусинском отделе МВД завели дело по стать «Мошенничество», подозреваемой (ее сейчас ищут) грозит до 10 лет колонии.

— Необходимо предупредить своих пожилых родственников возможных случаях обмана, — говорят в пресс-службе ГУ МВД региона.

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