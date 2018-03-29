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17:10 (мск), источник: Деловое сообщество

Легковой автомобиль сбил парня на «зебре» в Ростове

Вечером 28 марта в Ростове-на-Дону в районе дома по адресу ул. Зорге, 14, легковой автомобиль ВАЗ-2193 сбил 19-летнего парня.

По данным пресс-службы Управления ГИБДД по Ростовской области, молодой человек переходил проезжую часть по «зебре».

В результате инцидента пострадавший был с травмами доставлен в больницу. Сейчас по факту аварии инспекторы ГИБДД проводят проверку.

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