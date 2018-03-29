Женщина с ребенком пострадали в ДТП на парковке торгового центра

Около часа дня 60-летний водитель кроссовера BMW Х6 на пересечении равнозначных дорог не уступил автомобилю Geely MK Cross, за рулем которого сидела 30-летняя женщина, и врезался в него.

После первого столкновения Geely MK Cross откинуло на машину Skoda Fabia.

— В аварии пострадали женщина-водитель Geely и ее 10-летний сын. Их госпитализировали. Сейчас они проходят лечение в больнице, — рассказала «Комсомольской правде-Кубань» инспектор ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.