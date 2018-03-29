Женщина с ребенком пострадали в ДТП на парковке торгового центра
Авария случилась 28 марта на парковке торгового центра по улице Крылатой.
Авария случилась 28 марта на парковке торгового центра по улице Крылатой.
Около часа дня 60-летний водитель кроссовера BMW Х6 на пересечении равнозначных дорог не уступил автомобилю Geely MK Cross, за рулем которого сидела 30-летняя женщина, и врезался в него.
После первого столкновения Geely MK Cross откинуло на машину Skoda Fabia.
— В аварии пострадали
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, под Краснодаром рейсовый автобус попал в тройное ДТП. Вечером между Энемом и Яблоновским столкнулись рейсовый автобус
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